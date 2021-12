Chord Gitar dan Lirik Lagu Bila Cinta Didusta, Pertama Kali Dirilis Tahun 1999

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Bila Cinta Didusta merupakan lagu beraliran slow rock dari Malaysia.

Lagu ini dipopulerkan oleh grup musik Screen dan dirilis pertama kali pada 1999 sebagai bagian dari album Orang yang Kusayang-sayang.

berikut chord gitar lagu Bila Cinta Didusta dari Screen.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Karo Kekelengen by Averiana Barus

Intro: Am Dm G C E Am G-Am

Am Dm

Bila cinta didusta hati mula gelisah

G C Am

hilang kekasih hati hidup jadi merana aa aa

Am Dm

insan jadi idaman kini dimilik orang