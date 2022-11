Promo Menarik dari Master Ban, Ada Diskon Hingga Rp 89.000

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sepeda motor saat ini menjadi alat transportasi andalan untuk membelah kemacetan di Kota Medan. Agar tetap awet dan prima, sepeda motor harus tetap dirawat.

Untuk perawatan sepeda motor, anda bisa mempercayakannya pada Master Ban. Terlebih urusan ban, Penanggung Jawab Master Ban, Felix Winata mengatakan bengkel ini menjual berbagai produk ban sepeda motor.

"Kita menyediakan ban dengan berbagai merk. Tapi kita juga menyediakan layanan one stop service di mana semua masalah yang berhubungan dengan sepeda motor bisa diselesaikan," ujar Felix.

Lebih rinci, di Master Ban anda bisa melakukan servis sepeda motor, pergantian oli, pergantian busi, dan sebagainya. Master Ban juga menawarkan gratis isi angin nitrogen.

Master Ban memiliki 23 cabang di Kota Medan seperti di Jalan Jl. Prof. HM. Yamin Sh No No.271BC, Jalan Sutomo Ujung No. 148, Jalan Kapten Muslim No. 236 C, Jalan Karya Wisata No. 1, Jalan Kelambir V Medan dan lainnya.

Selain menawarkan harga yang bersaing, Master Ban juga memberikan ragam Promo di setiap bulannya, mulai dari promo service hingga promo diskon pembelian Aki dan sebagainya.

Berikut Tribun rangkum ragam Promo master ban di bulan November yang bisa dinikmati.

Paket Hemat Service Matic

- Jasa Service Oli MPX2 0,8L Rp 115.000

- Jasa Service + Oli SPX2 0,8L Rp 130.000

- Jasa Service Oli Castrol Power1 Matic 0.8L Rp 120.000

- Jasa Service + Oli Castrol Power1 Matic 1L Rp 130.000

- Jasa Service + Oli Federal U-matic 0,8L Rp 105.000

- Jasa Service + Oli Federal Forcemaxx 1L Rp 125.000