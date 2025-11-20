Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke-1: Medan Siap Rayakan Pengabdian 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - November 2025 - Suasana kebersamaan mewarnai Aula Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan saat jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KEMENIMIPAS) Wilayah Sumatera Utara melaksanakan Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas Ke-1 pada Rabu, 19 November 2025. Kegiatan ini menjadi puncak rangkaian glorifikasi Hari Bakti yang telah berlangsung sejak pekan lalu di seluruh UPT Kemenimipas, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang turut menggelar berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk kedekatan lembaga dengan masyarakat.



Kegiatan sosial dilakukan mulai dari bakti sosial pembagian sembako berupa beras 5kg kepada pengemudi ojek online dan warga sekitar Kantor Imigrasi Medan, kegiatan donor darah yang melibatkan pegawai dan masyarakat umum, dan perbaikan fasilitas umum di daerah Medan Maimun. Seluruh rangkaian tersebut menunjukkan kontribusi nyata Imigrasi Medan dalam memperkuat kehadiran KEMENIMIPAS di tengah masyarakat di peringatan Hari Bakti.



Acara tasyakuran turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, para Kepala UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan, pejabat struktural, Dharma Wanita Persatuan, perwakilan Bank BRI, serta perwakilan media seperti DAAI TV. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan sinergi kuat antara instansi dan mitra strategis dalam mendukung tata kelola serta pelayanan Kemenimipas di Sumatera Utara.



Rangkaian acara diawali dengan upacara peringatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berlangsung tertib dan khidmat. Upacara tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah berdirinya Kemenimipas sekaligus penegasan kembali nilai dasar yang menjadi fondasi integrasi dua fungsi strategis negara, yakni pelayanan keimigrasian dan pembinaan pemasyarakatan.



Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian, menyampaikan “Hari Bakti Ke-1 ini bukan hanya peringatan seremonial saja, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan publik. Melalui kegiatan sosial dan sinergi antarUPT, kami ingin menunjukkan bahwa Imigrasi selalu hadir menjadi mitra masyarakat” Ujarnya.



Dukungan juga disampaikan oleh perwakilan Bank BRI selaku mitra strategis dalam kegiatan ini. Staff Bank BRI KCP Putri Hijau Kota Medan, Rilo Batara, menyampaikan ucapan selamat atas perayaan Hari Bakti Ke-1 Kemenimipas. “BRI selaku mitra mengucapkan Selamat Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 Tahun 2025, Semoga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus memperkuat perannya dalam menjaga kedaulatan negara dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.



peringatan Hari Bakti Kemenimipas Ke-1 di Medan diharapkan menjadi momentum berkelanjutan bagi KEMENIMIPAS dalam memperkuat tata kelola, integritas, serta kualitas pelayanan publik di seluruh unit kerja. Bagi Imigrasi Medan, rangkaian kegiatan ini menjadi pengingat akan pentingnya inovasi, kedekatan dengan masyarakat, dan kolaborasi lintas-sektor untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin profesional, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sumatera Utara. Dengan semangat kebersamaan yang terbangun, diharapkan KEMENIMIPAS dan Imigrasi Medan terus mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi negara dan memberikan pelayanan terbaik sesuai amanah pengabdian.(*)