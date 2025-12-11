Bekali Generasi Muda dengan AI, Binus dan Microsoft Lanjutkan Inisiatif Pengembangan Talenta

PELUNCURAN PROGRAM- Rektor BINUS University, Dr. Nelly, menyampaikan paparan dalam peluncuran program Microsoft Elevate tahun kedua di Medan. Program kolaborasi BINUS University, Microsoft Indonesia, dan GreatNusa ini bertujuan memperluas akses pelatihan kecerdasan buatan bagi generasi muda dan sektor non-profit di seluruh Indonesia.

TRIBUN–MEDAN.com, MEDAN - Binus University bersama Microsoft dan GreatNusa, melalui Microsoft Elevate, kembali meluncurkan program yang bertujuan membekali generasi muda Indonesia dengan keterampilan Artificial Intelligence (AI) yang berdampak nyata.

Peluncuran ini ditandai dengan talkshow melalui Studium Generale bertajuk “AI for Real Impact: How the Next Generation is Solving Real Problems. Kini, Microsoft Elevate sudah memasuki tahun kedua pelaksanaannya, melanjutkan keberhasilan program tahun pertama yang telah membuka akses pelatihan AI fundamental.

Inisiatif ini kembali hadir untuk menjawab kebutuhan literasi digital dan kompetensi AI bagi lebih banyak generasi muda, dan GreatNusa berperan dalam memberikan empowerment kepada pelajar sektor non-profit di Indonesia.

Program ini kembali diselenggarakan sebagai bentuk komitmen berkelanjutan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih mendalam bagi masyarakat Indonesia.

Melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan akademisi, pemerintah, dan industri. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan, alat, dan pengetahuan yang relevan di era kecerdasan buatan.

Pendekatan ini bukan hanya memperkuat kesiapan talenta digital nasional, tetapi juga turut mendorong kontribusi nyata terhadap terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, di mana transformasi digital dan inovasi menjadi fondasi utama daya saing bangsa.

Kegiatan ini resmi melanjutkan perjalanan kolaboratif antara Microsoft, BINUS University, dan GreatNusa, dengan target menjangkau lebih dari 50.000 pembelajar dari sektor non-profit, termasuk komunitas, UMKM, asosiasi pekerja, dan NGO. Melalui program ini, peserta mendapat akses pelatihan AI bersertifikat (Microsoft AI-900 / Azure AI Fundamentals), modul

LinkedIn Learning, sesi mentoring langsung dari mentor Microsoft, serta peluang pengembangan solusi AI untuk isu nyata di masyarakat.

Sebagai salah satu mitra utama dalam implementasi program, GreatNusa juga menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pembelajaran digital bagi generasi muda.

Chief Operating Officer GreatNusa, Nita Felia Pambudi, mengatakan, kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan pembelajaran AI dapat diterapkan secara nyata oleh generasi muda.

“Kolaborasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan generasi muda Indonesia tidak hanya memahami AI, tetapi mampu menggunakannya untuk memecahkan masalah nyata,” ujarnya.

GreatNusa berperan sebagai learning ecosystem yang menjembatani teknologi, industri, dan masyarakat, sehingga pembelajaran AI benar-benar berdampak dan relevan. Tujuannya jelas, mempersiapkan generasi muda menjadi talenta digital yang siap kerja, inovatif, serta mampu menciptakan solusi bermakna bagi masa depan bangsa.

Pendekatan ini sejalan dengan fokus Microsoft Elevate untuk membentuk generasi muda yang adaptif, siap kerja, dan mampu menciptakan solusi nyata melalui AI.

Dalam sesi Studium Generale yang membahas lebih dalam mengenai dampak nyata AI pada generasi muda, President Director Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir juga menyampaikan mengenai pentingnya penerapan AI sebagai penunjang produktivitas.

“Generasi muda Indonesia kini memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan AI sebagai pendorong produktivitas sekaligus dampak nyata bagi masyarakat. AI bukan sekadar otomatisasi, AI adalah co-pilot yang membantu kita bergerak lebih cepat dan menciptakan solusi untuk tantangan di sekitar kita,” ujarnya.