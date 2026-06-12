Polres Batubara

Dari Lahan Binaan ke Bulog, Polres Batu Bara Setor Hampir 10 Ton Jagung

Kanit Gakkum Satlantas Polres Batu Bara Ipda Junaidi mendampingi proses penyerahan hasil panen jagung dari lahan binaan Polres

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Editor: Arjuna Bakkara
zoom-inlihat foto Dari Lahan Binaan ke Bulog, Polres Batu Bara Setor Hampir 10 Ton Jagung
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Kanit Gakkum Satlantas Polres Batu Bara Ipda Junaidi mendampingi proses penyerahan hasil panen jagung dari lahan binaan Polres Batu Bara di Gudang Bulog Asahan. Program pembinaan pertanian tersebut melibatkan personel Polri dan kelompok tani di wilayah Batu Bara. 

TRIBUN-MEDAN.COM, BATU BARA-Upaya mendukung ketahanan pangan nasional tak hanya dilakukan melalui pengamanan distribusi bahan pangan.

Di Kabupaten Batu Bara, jajaran kepolisian turut terlibat langsung mendampingi petani hingga hasil panen mereka masuk ke gudang Bulog.

Pada Jumat (12/06/2026), Polres Batu Bara kembali menyalurkan hasil panen jagung dari lahan binaan ke Gudang Bulog Asahan.

Jagung yang dikirim berasal dari lahan binaan Kapolres Batu Bara dan didampingi langsung oleh Kanit Gakkum Satlantas Polres Batu Bara, Ipda Junaidi.

Setibanya di Gudang Bulog Asahan sekitar pukul 14.00 WIB, jagung tersebut menjalani proses pemeriksaan dan penimbangan.

Hasilnya, Bulog menerima sebanyak 9,828 ton jagung dengan kadar air 12,4 persen, sesuai standar kualitas yang ditetapkan.

Pengiriman itu menjadi bagian dari program pembinaan pertanian yang dijalankan Polres Batu Bara melalui skema "Satu Personel, Satu Desa, Satu Hektare Lahan Binaan".

Program tersebut mendorong personel kepolisian bersinergi dengan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Tidak sekadar mendampingi, personel Polri juga terlibat dalam proses pembinaan, mulai dari pengelolaan lahan hingga masa panen.

Program itu menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap target swasembada pangan yang tengah digencarkan pemerintah.

Berdasarkan data Polres Batu Bara, sejak Januari hingga 12 Juni 2026, total hasil panen jagung dari lahan binaan Kapolres dan jajaran Polsek yang telah disalurkan ke Bulog Asahan mencapai 242,403 ton.

Kapolres Batu Bara AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan mengatakan keterlibatan kepolisian dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kami ingin memastikan program ketahanan pangan dapat berjalan hingga tingkat desa. Kehadiran Polri bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendampingi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani," ujarnya.

Melalui pola kemitraan tersebut, Polres Batu Bara berharap produktivitas pertanian terus meningkat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para petani yang menjadi mitra dalam program lahan binaan.(Jun-tribun-medan.com).

Sumber: Tribun Medan
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Sat Narkoba Polres Batubara
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