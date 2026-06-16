Kapolres Tapsel: Menembak Bukan Soal Tepat Membidik, Tapi Mampu Mengendalikan Diri

Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara membuka Kejuaraan Menembak Kapolres Tapsel Cup di Lapangan Tembak Mako Yon C Brimob Polda Sumut, Senin (15/6/2026). Kejuaraan yang digelar dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 itu menjadi sarana pembinaan kemampuan sekaligus penguatan disiplin dan tanggung jawab personel Polri.

TRIBUN-MEDAN.COM, TAPANULI SELATAN-Di lapangan tembak Mako Batalyon C Brimob Polda Sumatera Utara, suara letusan senjata bergema memecah udara pagi, Senin, 15 Juni 2026. Namun bagi Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara, kejuaraan menembak bukan sekadar adu ketepatan mengenai sasaran.

Di balik setiap peluru yang melesat, menurutnya, tersimpan pelajaran penting tentang pengendalian diri, tanggung jawab, dan kedewasaan dalam menggunakan kewenangan.

Pesan itu disampaikan Yon Edi saat membuka Kejuaraan Menembak Kapolres Tapsel Cup yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Kegiatan tersebut diikuti personel Polres Tapanuli Selatan dan personel Batalyon C Brimob Polda Sumut.

Bagi Yon Edi, kemampuan menembak tidak bisa dipisahkan dari kualitas karakter seorang anggota Polri. Ketepatan membidik harus berjalan seiring dengan kemampuan mengendalikan emosi dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil.

“Menembak mengajarkan satu hal penting yaitu sebelum peluru diarahkan ke sasaran, seorang anggota harus lebih dulu mengendalikan dirinya. Bukan hanya tepat membidik, tetapi tahu kapan harus bertindak, kapan harus menahan diri, dan bagaimana setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan,” kata Yon Edi.

Menurut dia, senjata api yang melekat pada anggota kepolisian bukan simbol kekuasaan. Senjata merupakan amanah yang hanya digunakan dalam koridor hukum dan demi melindungi masyarakat.

Karena itu, latihan maupun perlombaan menembak memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar meningkatkan keterampilan teknis. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembinaan disiplin, konsentrasi, keselamatan, dan tanggung jawab personel.

“Setiap kewenangan harus digunakan secara terukur dan bertanggung jawab. Itu sebabnya kemampuan teknis harus selalu diimbangi dengan kematangan sikap,” ujarnya.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80, kata Yon Edi, juga menjadi saat yang tepat bagi institusi Polri untuk terus memperkuat kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui pelayanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui pembinaan internal yang konsisten terhadap integritas personel.

“Masyarakat membutuhkan Polri yang hadir dengan ketegasan, tetapi tetap humanis. Tegas bukan berarti keras, dan humanis bukan berarti lemah. Kita harus mampu berdiri di tengah,” katanya.

Kejuaraan menembak yang berlangsung dalam suasana penuh sportivitas itu diharapkan dapat menjadi tradisi positif di lingkungan Polres Tapanuli Selatan. Selain mengasah kemampuan, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa tugas utama setiap anggota Polri tetap bermuara pada pelayanan kepada masyarakat.

“Sasaran dalam lomba ini memang berada di papan tembak, tetapi sasaran terbesar kita sebagai anggota Polri adalah bagaimana menjaga rasa aman masyarakat,” ujar Yon Edi.

Kegiatan itu turut dihadiri Danyon C Brimob Polda Sumut Kompol Zaenal Muhlisin, Wakapolres Tapanuli Selatan Kompol Amin Muslim, Kabag Ops AKP Jasama Sidabutar, Kabag SDM AKP Muallim Harahap, Kabag Log Kompol Tongan Siregar, para pejabat utama Polres Tapanuli Selatan, serta personel Polres Tapsel dan Brimob Yon C Sumut.(Jun-tribun-medan.com).