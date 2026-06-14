Pemko Siantar Keluarkan Rp 7 Miliar Untuk Outer Ringroad Ruas Jalan Parapat-Saribudolok

Pemko Siantar buka Jalan Outer Ringroad yang terhubung ke Exit Tol Simpang Panei, Kabupaten Simalungun, Sabtu (20/12/2025)

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menyiapkan anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk memulai pengaspalan dari Jalan Outer Ringroad Ruas Simpang Jalan Parapat - Jalan Saribudolok. Anggaran ditampung dalam APBD 2026 ini.

Proyek ini pun telah dimenangkan perusahaan konstruksi Tunas Raya Danajaya yang berasal di Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Perusahaan memenangkan tender dan mengalahkan 34 perusahaan lainnya.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas PUTR, Donlikut Tampubolon membenarkan adanya tahap pengaspalan di ruas jalan tersebut. Pembangunan Jalan ini dimulai dari STA 14+850 sampai dengan STA 15+315.

"Iya pengaspalan dilakukan untuk Outer Ringroad dari Simpang Jalan Parapat ke Jalan Saribudolok," kata Donlikut, Minggu (14/6/2026).

Pengaspalan ini akan memperkuat prasarana transportasi darat demi peningkatan ekonomi di wilayah Kota Pematangsiantar.

Apalagi, ruang Outer Ringroad tersebut sudah dibuka untuk mendukung jalur alternatif pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dan Hari Raya Idul Fitri 2026.

Adapun kondisi saat ini, ruas jalan tersebut masih sebatas pemadatan dengan pasir dan batu sepanjang kurang lebih 450 meter dengan fasilitas lampu jalan sebanyak 32 titik (16 kiri dan 16 kanan).

(alj/tribun-medan.com)

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