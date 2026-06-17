Awali Sensus Serentak di Sumut, Badan Pusat Statistik Datangi Wagub Surya di Kantor

SENSUS SERENTAK - Wagub Sumut Surya menerima kedatangan Petugas Sensus di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (17/6/2026). Kedatangan Petugas Sensus Ekonomi ini dalam rangka konfirmasi data keluarga dan ekonomi.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menerima kedatangan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Pemprov Sumut, Rabu (17/6/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari konfirmasi dan pemutakhiran data keluarga serta ekonomi.

Kegiatan ini sekaligus menandai dimulainya pencanangan sensus serentak di wilayah Sumatera Utara.

Wagub Surya Berikan Data Secara Kooperatif kepada Petugas

Pada kesempatan itu, Surya menjawab seluruh pertanyaan dari petugas sensus secara kooperatif.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi petugas BPS yang turun langsung melakukan pendataan.

"Kami berterima kasih kepada petugas sensus yang sudah berkenan hadir di sini," ujar Surya.

"Jika diperlukan untuk memperbarui atau melengkapi data lebih lanjut, kami juga mempersilahkan petugas untuk datang meninjau langsung ke kediaman," sambungnya.

Menurut Surya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan sensus keluarga dan ekonomi di Sumut.

Pendataan ini sengaja diawali dari para pimpinan daerah sebelum dilaksanakan secara serentak kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sensus Ekonomi Sepuluh Tahunan Targetkan Pemetaan Rinci

Sementara itu, Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas resmi BPS.

Kedatangan mereka bertujuan untuk mengonfirmasi sekaligus memperbarui data ekonomi dan keluarga para pimpinan daerah.

"Tujuan kami adalah mengonfirmasi beberapa data mengenai ekonomi dan keluarga," kata Asim.

"Sifatnya adalah konfirmasi dan pembaruan (update) dari data yang sebagian besarnya sebenarnya sudah ada pada kami," lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa sensus keluarga tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan sensus ekonomi yang digelar setiap sepuluh tahun sekali.

Melalui kegiatan tersebut, BPS akan memetakan klasifikasi keluarga secara lebih rinci sekaligus memutakhirkan berbagai variabel ekonomi masyarakat.