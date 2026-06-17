Sensus BPS, Wagub Surya: Harus Diawali Kepala Daerah Baru ke Masyarakat 

Wagub Sumut Surya menerima kedatangan Petugas Sensus di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (17/6/2026). Kedatangan Petugas Sensus Ekonomi ini dalam rangka konfirmasi data keluarga dan ekonomi.

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menerima kedatangan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Pemprov Sumut, Rabu (17/6/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari konfirmasi dan pemutakhiran data keluarga serta ekonomi, sekaligus menandai pencanangan sensus serentak di Sumatera Utara.

Pada kesempatan itu, Surya menjawab seluruh pertanyaan petugas sensus secara kooperatif.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi petugas BPS yang turun langsung melakukan pendataan.

"Kami berterima kasih kepada petugas sensus yang sudah berkenan hadir di sini. Jika diperlukan untuk memperbarui atau melengkapi data lebih lanjut, kami juga mempersilahkan petugas untuk datang meninjau langsung ke kediaman," ujar Surya.

Menurut Surya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan sensus keluarga dan ekonomi yang diawali dari pimpinan daerah sebelum dilaksanakan secara serentak kepada seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Utara.

Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, menjelaskan, Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas resmi BPS untuk mengonfirmasi sekaligus memperbarui data ekonomi dan keluarga para pimpinan daerah.

"Tujuan kami adalah mengonfirmasi beberapa data mengenai ekonomi dan keluarga. Sifatnya adalah konfirmasi dan pembaruan (update) dari data yang sebagian besarnya sebenarnya sudah ada pada kami," kata Asim.

Ia menjelaskan, sensus keluarga tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan sensus ekonomi yang digelar setiap sepuluh tahun.

Dikatakannya, melalui kegiatan tersebut, BPS akan memetakan klasifikasi keluarga secara lebih rinci sekaligus memutakhirkan berbagai variabel ekonomi masyarakat.

"Pada sensus ini, kelompok keluarga akan diklasifikasikan hingga 40 kelompok. Sementara untuk sensus ekonomi, kami akan memastikan kembali variabel-variabelnya. Petugas kami saat ini sudah bergerak di lapangan, dan pelaksanaan sensus ini akan terus berlangsung hingga bulan Agustus 2026 mendatang,"ucapnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan