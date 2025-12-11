Daftar HP Samsung yang Mendukung One UI 8.5 Beta, Indonesia Tidak Terdaftar

FITUR BARU- Samsung resmi meluncurkan fitur baru yakni One UI 8.5 Beta.

Ringkasan Berita: Samsung resmi meluncurkan program One UI 8.5 Beta pada awal Desember 2025

Fitur ini merupakan pembaruan antarmuka berbasis Android dengan peningkatan produktivitas, konektivitas, dan keamanan

Fitur unggulan mencakup Photo Assist AI, Audio Broadcast via Auracast, Storage Share lintas perangkat, dan Quick Share yang kini lebih cerdas dengan pengenalan wajah

Keamanan diperkuat dengan Theft Protection dan Failed Authentication Lock yang mengunci perangkat otomatis setelah verifikasi gagal berulang

TRIBUN-MEDAN.COM,- Samsung baru saja mengumumkan penggunaan program baru bernama One UI 8.5 Beta.

One UI 8.5 Beta merupakan program uji coba pembaruan antarmuka pengguna terbaru dari Samsung untuk perangkat Galaxy, yang diluncurkan pada awal Desember 2025.

Pembaruan ini berbasis Android, dan menawarkan peningkatan pada produktivitas, konektivitas antar perangkat, serta keamanan data.

“One UI 8.5 memungkinkan penggunanya melakukan lebih banyak upaya lebih minim, menawarkan peningkatan yang memungkinkan aksi lebih mulus, pengelolaan perangkat yang lebih baik, serta keamanan yang ditingkatkan,” ujar Samsung di situs Samsung Newsroom Indonesia, Senin (8/12/2025), dikutip dari Kompas.com.

Fitur Utama

Photo Assist yang ditingkatkan memungkinkan pengeditan foto AI secara berkelanjutan tanpa batas, lengkap dengan riwayat edit untuk memilih hasil terbaik.

Fitur Audio Broadcast mendukung siaran audio ke perangkat Galaxy terdekat melalui Auracast, sementara Storage Share memudahkan akses dokumen melintasi perangkat seperti tablet atau TV.

​Quick Share kini lebih cerdas dengan pengenalan wajah untuk saran berbagi langsung ke kontak terkait.

Keamanan Baru

Theft Protection melindungi data jika perangkat hilang, ditambah Failed Authentication Lock yang otomatis mengunci layar setelah percobaan verifikasi gagal berulang.

Pemeriksaan identitas juga lemah untuk pengaturan sensitif lainnya

Jadi, ketika ponsel kamu hilang, maka orang yang menemukannya akan sulit mengakses gadget tersebut.

Sebab, gadget tersebut sudah dilengkapo dengan One UI 8.5 Beta.

Daftar Ponsel Samsung yang Mendukung One UI 8.5 Beta

One UI 8.5 Beta didukung oleh tiga model utama seri Galaxy S25 dari Samsung.

Daftar Perangkat

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra​

Varian seperti Galaxy S25 FE dan S25 Edge belum termasuk dalam program beta awal.

Samsung berpotensi menambahkan model lain di lain waktu, namun saat ini terbatas pada produk unggulan tersebut di enam negara tertentu.

Daftar Negara

Dikutip dari Gizmochina, berikut beberapa negara yang mendapat akses untuk bisa merasakan One UI 8.5 versi Beta Samsung:

- Jerman

- India

- Korea

- Polandia

- Inggris

- Amerika Serikat

Indonesia sendiri tidak masuk ke dalam negara yang bisa merasakan One UI 8.5 versi Beta, meski begitu apabila nantinya Samsung sudah merilis versi stabil dari One UI 8.5, maka Indonesia pasti akan mendapat pembaruannya.(ray/tribun-medan.com)

