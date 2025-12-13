Bocoran Fitur Samsung Galaxy S26 Ultra, Cek Spesifikasinya

PRODUK BARU- Samsung akan merilis produk baru mereka yakni Samsung Galaxy S26 Ultra. Rencananya produk baru ini akan meluncur pada awal tahun 2026.

Perangkat ini disebut akan dibekali One UI 8.5 Beta, program uji coba antarmuka terbaru Samsung yang diluncurkan awal Desember 2025

Spesifikasi unggulan meliputi layar OLED 6,9 inci resolusi 1440 x 3120 piksel, refresh rate 120Hz, dukungan S Pen, serta performa tinggi berkat chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM hingga 16GB, dan penyimpanan sampai 1TB

TRIBUN-MEDAN.COM,- Samsung Galaxy S26 Ultra merupakan andalan Android terbaru dari Samsung yang direncanakan rilis awal 2026.

Meski belum ada informasi lengkapnya, tapi bocoran fitur mulai beredar di kalangan pengguna gadget.

Beberapa sumber menyebutkan, bahwa Samsung Galaxy S26 Ultra ini dilengakpi dengan fitur program One UI 8.5 Beta.

One UI 8.5 Beta merupakan program uji coba pembaruan antarmuka pengguna terbaru dari Samsung untuk perangkat Galaxy, yang diluncurkan pada awal Desember 2025.

“One UI 8.5 memungkinkan penggunanya melakukan lebih banyak upaya lebih minim, menawarkan peningkatan yang memungkinkan aksi lebih mulus, pengelolaan perangkat yang lebih baik, serta keamanan yang ditingkatkan,” ujar Samsung di situs Samsung Newsroom Indonesia, Senin (8/12/2025), dikutip dari Kompas.com.

Samsung Galaxy S26 Ultra menawarkan spesifikasi andalan premium dengan desain tipis dan kamera canggih.

Seri Samsung Galaxy S26 direncanakan debut global pada 25 Februari 2026 melalui Galaxy Unpacked.

Jadwal ini sedikit agak terlambat dari biasanya karena penyesuaian model. Di Indonesia, pre-order kemungkinan dibuka awal Maret 2026, diikuti penjualan resmi akhir Maret atau awal April, mengikuti pola S25 series yang tiba sebulan setelah peluncuran global.

Harga awal S26 Ultra di Indonesia diprediksi mulai Rp20-25 juta untuk varian dasar.​

Spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra akan rilis bersamaan dengan perangkat Galaxy S26 dan Galaxy S26 Plus.

Ponsel ini digadang-gadang membawa peningkatan signifikan dari sisi kamera, performa, hingga kecerdasan buatan (AI).

Samsung Galaxy S26 Ultra diperkirakan masih mengusung desain premium khas seri Ultra, dengan bodi metal dan lapisan kaca pelindung terbaru.

Layarnya diprediksi menggunakan layar OLED 6.9 inci dengan resolusi 1440x3120 piksel.

Untuk kenyamanan penggunaan di luar ruangan, tingkat kecerahan layar disebut-sebut meningkat dibanding generasi sebelumnya.