Lirik Lagu
Lirik Lagu Karo Kuda Daluna yang Dipopulerkan oleh Darius Sembiring
Lirik lagu berjudul Kuda Daluna merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Darius Sembiring.
Tayang:
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
Youtube
LAGU KARO KUDA DALUNA - Cuplikan Video Klip Lirik Lagu Karo Kuda Daluna. Lirik lagu berjudul Kuda Daluna merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Darius Sembiring.
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Kuda Daluna merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Darius Sembiring.
Lirik lagu Karo Kuda Daluna ini diciptakan oleh Alasen Barus.
Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2020 lalu dan telah ditonton sebanyak 2,2 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Karo Kuda Daluna
Ula kuit agi
Ula dadap
Nangtang kari sangamna
Guntar kutanta
Ula kuit agi
Ula dadap
Adina reh kari rawana
Seh kel beratna
Kudanta enda o agi seh kel rawana
Adi paditna kari seh kel nge beratna
Emaka ula o agi kena ndehersa
Kudanta enda rembang kel bage daluna
Terlebih-lebih kena singuda-nguda denga
Ula kuit ….
(cr30/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Lirik Lagu
|Lirik Lagu Karo Rudang I Tepi Embang yang Dipopulerkan oleh Sabarta Sitepu
|Lirik Lagu Batak Nunga Talu Hamatean yang Dipopulerkan oleh Nadia Sister
|Lirik Lagu Batak Parjambulan Naganjang yang Dipopulerkan oleh Artha Sister
|Lirik Lagu Batak Tole Endehon yang Dipopulerrkan oleh Nadia Sister
|Lirik Lagu Karo La Ateku Sirang yang Dipopulerkan oleh Rockaro