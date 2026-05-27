Lirik Lagu Batak Tole Endehon yang Dipopulerrkan oleh Nadia Sister
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Tole Endehon merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Nadia Sister.
Lirik lagu Batak Tole Endehon ini diciptakan oleh Alm.Drs Bonar Gultom.
Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2023 lalu dan telah ditonton sebanyak 1,3 juta kali.
Berikut Lirik Lagu Batak Tole Endehon
Bimbam bambimbam bambimbam bambo
Tole endehon denggan basa ni jesus
Tole olophon dohot ende na uli
Ro do ibana sian surgo manobus
Jolma na di pardosaon i
Mancai bagas jala tung mauli utus
Na mar sigor-gor na so tupa mansadi
Holong ni roha na binoan ni kristus
Tu saluhut manisia i
O tuhan ku ro marsomba au to jolomi
