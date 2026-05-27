Lirik Lagu Karo La Ateku Sirang yang Dipopulerkan oleh Rockaro

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul La Ateku Sirang merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Rockaro.

Lirik lagu Karo La Ateku Sirang ini diciptakan oleh Yon Tarigan.

Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2019 lalu dan telah ditonton sebanyak 1,6 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Karo La Ateku Sirang

Labo ateku kita sirang

Aku ras kena oh turang

Labo kam kutadingken

Labo kam kuelokken nggo gia kam melumang

La ndube kusura oh turang

Perbahan erku merasa

Megegeh

Bage pe pergeluhndu

Kam naring tading sisada

Orangtuandu bagepe sembuyandu

Singgo lawes idonei enda nari

Emaka ningkalak kam anak melumabng

Epe labo luntur ateku jadi

Gelah kam man bangku oh turang

Kade-kade la gia pagi senang

Labo kam kutadingken

Labo kam kuelokken

Nggo gia kam melumang

