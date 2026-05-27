Lirik Lagu Karo La Ateku Sirang yang Dipopulerkan oleh Rockaro
Lirik lagu berjudul La Ateku Sirang merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Rockaro.
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
Lirik lagu berjudul La Ateku Sirang merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Rockaro.
Lirik lagu Karo La Ateku Sirang ini diciptakan oleh Yon Tarigan.
Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2019 lalu dan telah ditonton sebanyak 1,6 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Karo La Ateku Sirang
Labo ateku kita sirang
Aku ras kena oh turang
Labo kam kutadingken
Labo kam kuelokken nggo gia kam melumang
La ndube kusura oh turang
Perbahan erku merasa
Megegeh
Bage pe pergeluhndu
Kam naring tading sisada
Orangtuandu bagepe sembuyandu
Singgo lawes idonei enda nari
Emaka ningkalak kam anak melumabng
Epe labo luntur ateku jadi
Gelah kam man bangku oh turang
Kade-kade la gia pagi senang
Labo kam kutadingken
Labo kam kuelokken
Nggo gia kam melumang
