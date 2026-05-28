Lirik Lagu Batak Waspadalah yang Dipopulerkan oleh Ika Siringoringo
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Waspadalah merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Ika Siringoringo.
Lirik lagu Batak Waspadalah ini diciptakan oleh G Billy Simarmata.
Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2029 lalu dan telah ditonton sebanyak 99 kali.
Berikut Lirik Lagu Batak Waspadalah
Mallobok-lobok taroktok
Huhut manghitir i ibulukku
Parjolo pajumpang dohot ho
Gale-gale tondikku
Lepe-lepe bohikku
Main mata ho tu au mansai ngeri
Sanga tarhatottong au
Hampir lupa diri au
Songon na marnipi
Siang siang bolong au di tikki i
Sanga tarhatottong au
Hampir lupa diri au hampir maup au..
Tuani ma kuat iman ku
Selalu rajin beribadah
Dang mura targoda au tuho.., ho..oo
Ternyata kau siganteng liar
Naung pitu hali paulakkon
Tolu hali ho, sirang so sirang
Amang ngeri nai..
Amang jorbut nai..
Terus terang sahalion dope
Huida songon ho
Amang ngeri nai.. Amang jorbut nai..
Amit-amit lah..
Habis pikkir au mangida bawa songon ho
Cita-citam menambah istri do tottong
Halak hepeng do disimpan sippan hasian
Ae ho boru boru do disippan ho
Ngeri-ngeri sedap tahe
Namasa saonari on
Ngeri-ngeri sedap kawan
Waspada lah..
