Lirik Lagu Batak Waspadalah yang Dipopulerkan oleh Ika Siringoringo

LAGU BATAK WASPADALAH - Cuplikan Video Klip Lirik Lagu Batak Waspadalah. Lirik lagu berjudul Waspadalah merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Ika Siringoringo.

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Waspadalah merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Ika Siringoringo.

Lirik lagu Batak Waspadalah ini diciptakan oleh G Billy Simarmata.

Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2029 lalu dan telah ditonton sebanyak 99 kali.

Berikut Lirik Lagu Batak Waspadalah

Mallobok-lobok taroktok

Huhut manghitir i ibulukku

Parjolo pajumpang dohot ho

Gale-gale tondikku

Lepe-lepe bohikku

Main mata ho tu au mansai ngeri

Sanga tarhatottong au

Hampir lupa diri au

Songon na marnipi

Siang siang bolong au di tikki i

Sanga tarhatottong au

Hampir lupa diri au hampir maup au..

Tuani ma kuat iman ku

Selalu rajin beribadah

Dang mura targoda au tuho.., ho..oo

Ternyata kau siganteng liar

Naung pitu hali paulakkon

Tolu hali ho, sirang so sirang

Amang ngeri nai..

Amang jorbut nai..

Terus terang sahalion dope

Huida songon ho

Amang ngeri nai.. Amang jorbut nai..

Amit-amit lah..

Habis pikkir au mangida bawa songon ho

Cita-citam menambah istri do tottong

Halak hepeng do disimpan sippan hasian

Ae ho boru boru do disippan ho

Ngeri-ngeri sedap tahe

Namasa saonari on

Ngeri-ngeri sedap kawan

Waspada lah..

(cr30/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan