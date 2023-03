Promo Paket Buka Puasa All You Can Eat di Hotel Aryaduta Medan

Suasana Hotel Aryaduta Medan menawarkan paket berbuka puasa bertajuk Warisan Nusantara yang disajikan dalam bentuk All You Can Eat (buffet).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Berbuka puasa di bulan Ramadhan menjadi tradisi yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya, menikmati beragam menu untuk kebersamaan dan berbagi dengan sesama

Dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1444 H, Hotel Aryaduta Medan menawarkan paket berbuka puasa bertajuk Warisan Nusantara yang disajikan dalam bentuk All You Can Eat (buffet).

General Manager Aryaduta Medan, Silvey Tangkilisan mengungkapkan, bahwa dalam rangka menyambut semarak bulan suci Ramadhan, Aryaduta Medan menawarkan paket berbuka puasa yang bertajuk Warisan Nusantara.

Hidangan yang disajikan dalam bentuk All You Can Eat (buffet), dengan berbagai pilihan menu terbaik yang menggugah selera, dipersiapkan oleh tim FB Kitchen.

Beragam pilihan makanan disediakan, bisa Anda nikmati dalam paket berbuka puasa mulai dari takjil, appetizer, soup, main course, hingga berbagai variasi dessert, dengan menu buffet yang berganti setiap harinya.

Adapun Aryaduta Medan menawarkan promo menarik untuk setiap pembelian buffet All You Can Eat Warisan Nusantara pada periode early bird dengan hanya membayar Rp 130.000 saja per orang untuk pemakaian pada 23-30 Maret 2023.

"Dalam paket promo ini, anda hanya perlu membayar Rp 130 ribu saja untuk pemakaian pada 23-30 Maret, yang mana untuk paket buffet normal dikenakan harga sebesar Rp. 165.000 per orang, " ucapnya, Sabtu (11/3/2023).

Ia juga mengatakan pengalaman berbuka puasa dengan konsep All You Can Eat ini dapat dinikmati secara dine-in di The Kitchen Restaurant.

Restaurant berukuran luas yang menghidangkan menu terbaik, yang menawarkan pemandangan kota Medan dan akses ke kolam renang sepanjang 35 meter yang asri dan nyaman.

Dalam kesempatan yang sama, Marketing Communication Manager Aryaduta Medan, Maria Sinambela menambahkan, selain paket berbuka puasa Bersama, Aryaduta Medan juga menawarkan paket kamar Ramadhan Staycation.

Anda dapat menginap di kamar eklusif dengan pilihan paket menginap 1 malam dengan harga mulai dari Rp 650.000 atau 2 malam dengan harga Rp 600.000

Reservasi paket berbuka puasa, dapat dilakukan lewat nomor 0821 1248 9654 dan nomor 0811 6331 299 untuk pemesanan kamar.

