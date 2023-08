Konsulat Amerika Serikat Audiensi dengan Kapolrestabes Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Konsulat Amerika Serikat melakukan audiensi dengan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, Selasa (29/8/2023).

Audiensi Konsulat Amerika Serikat ini diterima Kapolrestabes Medan di Ruang Loby Polrestabes Medan yang turut didampingi Kasat lntelkam Polrestabes Medan AKBP Ahyan, Plh Kabag Ops Polrestabes Medan Kompol Ferymon.

Turut hadir Wakil Konsul Amerika di Kota Medan Mordorst, Staff Konsul AS/Translater Zulkarnain dan chiep Security Konsul AS di Kota Medan, Hermanto Simanulang.

Adapun giat audiensi antara lain penyampaian Mordhost Kristy (Wakil Konsul Amerika di Kota Medan yang menyampaikan sekitar dua Minggu lalu adanya insiden yang ia alami dan ingin beraudiensi dengan pimpinan Polri di Kota Medan.

"Saya ingin mengetahui situasi di Kota Medan dan saya ingin memperkuat hubungan mitra di masa mendatang," kata Mordhost.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengucapkan terimakasih atas kedatangan Mordhost Kristy (Wakil Konsul Amerika di Kota Medan).

"Selama ini hubungan kita dengan Konsul AS sudah cukup baik dan kita juga ada pengananan objek vital di Kantor Konsul AS yang dibackup oleh Polda Sumut. Kami siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari Konsul AS di Kota Medan ataupun warga Negara AS yang ada di Kota Medan," kata Kapolrestabes Medan.

Dikatakan Kapolrestabes Medan, Kota Medan merupakan salah satu Kota Besar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

"Situasi di Kota Medan cukup dinamis dikarenakan Kota Besar seperti halnya Kota Jakarta dan untuk tingkat kejahat di sini cukup tinggi. Namun kami Polri bisa mengelola situasi yang ada dengan memberdayakan anggota Polri," kata Kapolrestabes Medan.

(akb/tribun-medan.com)