Kapal Nelayan Karam di Batubara, Satu Orang Dikabarkan Hilang

TRIBUN-MEDAN.com, LIMAPULUH - Satu orang nelayan dikabarkan hilang setelah kapal nelayan jaring gembung tenggelam di perairan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Minggu (23/11/2025) sore.

Kapal yang berisikan 10 anak buah kapal itu dikabarkan karam akibat terpaan ombak besar yang diakibatkan oleh angin kencang.

9 dari 10 abk berhasil diselamatkan, sedangkan satu orang masih hilang dan kini dalam pencarian tim badan SAR Nasional (Basarnas) Tanjungbalai Asahan.

Komandan Pos Basarnas Asahan, Riki Harahap, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, kapal memang dihantam oleh ombak besar di perairan Tanjung Tiram.

"Karena cuaca, angin deras membuat ombak tinggi dan menghantam kapal ikan jaring gembung," ujar Riki melalui jaringan telepon, Senin (24/11/2025).

Katanya, 9 orang telah berhasil diselamatkan, dan satu lainnya masih dalam pencarian.

"Korban selamat karena kebetulan ada kapal nelayan lain yang kebetulan lewat dan menyelamatkan, namun satu tidak berhasil diselamatkan," ujarnya.

Riki berharap masyarakat bersabar dan membantu mendoakan agar korban dapat segera ditemukan.

"Saat ini seluruh tim masih bekerja, dan masih melakukan pencarian dengan dibantu oleh masyarakat dan insan TNI, Polri. Mohon doa agar segera ditemukan," tutupnya.

