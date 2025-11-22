PPPK asal Tanjungbalai Nikahi Sang Kekasih saat Hari Pelantikan

NIKAHI KEKASIH - Yandi Putra Marpaung mempersunting kekasihnya Khulidah Nauriah berbarengan dengan momen dirinya dilantik sebagai P3K paruh waktu di Pemko Tanjungbalai, Kamis (20/11/2025). Mengaku bahagia dan kado terbesar dalam momen resepsi pernikahannya.

TRIBUN-MEDAN.com, TANJUNGBALAI - Beda cerita dengan seorang oknum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang ceraikan istri usai dinyatakan lulus.

Di Tanjungbalai, seorang pria yang baru saja dilantik sebagai P3K mempersunting pujaan hatinya di hari saat dirinya dilantik dan diangkat sebagai pegawai pemerintah itu.

Yandi Putra Marpaung mempersunting istrinya Khulidah Nauriah tepat dihari dirinya dilantik oleh Walikota Tanjungbalai sebagai P3K di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungbalai.

Momen langka ini diabadikan menjadi sejarah bagi hidup honorer yang sudah mengabdi selama 13 tahun di Dispora Tanjungbalai itu.

Prosesi pernikahan dilakukan pada Rabu (19/11/2025) dilanjutkan ke acara resepsi pada Kamis (20/11/2025) yang berbarengan jadwal dengan dirinya dilantik.

Terpaksa dicampur rasa senang, Yandi meninggalkan pelaminan dilepas oleh sang istri untuk mengambil mandat sebagai seorang P3K di Pemko Tanjungbalai.

"Akad nikahnya sehari sebelum resepsi, jadi hari resepsinya pas dengan hari saya dilantik sebagai P3K. Setengah hari siang balik kerumah dan ganti baju," kata Yandi, Sabtu (22/11/2025).

Katanya, satu hari terjadi dua momen bahagia dalam hidupnya yang jarang bisa terjadi.

"Memang sudah tau lulus P3K, tapi belum tau kapan dilantik. Kami lakukanlah pernikahan, dan ternyata tanggal resepsi dan tanggal pelantikan saya berbarengan," katanya.

Baginya, momen ini menjadi hadiah dan sekaligus tanggung jawab baru bagi pernikahannya. Ia mengaku bersyukur dapat mengabdikan diri sebagai abdi negara .

"Alhamdulillah, mungkin inilah yang kata orang rezeki menikah itu," ungkapnya.

Sementara Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim Batubara, mengaku ada 2.126 orang P3K paruh waktu yang dilantik oleh pemko Tanjungbalai.

Pelantikan tersebut dilakukan serentak di lapangan alun-alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah Kota Tanjungbalai.

Menurut pria yang akrab disapa Kadek ini para P3K paruh waktu tidak ada perbedaan perlakuan dengan pegawai lainnya.

"Seperti yang saya bilang, tidak ada perbedaan, semua sama saja. Intinya, bantu Pemko Tanjungbalai agar bisa melayani masyarakat dengan prima, bekerja dan disiplin," kata Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim Batubara.

Ia berharap, dengan pengangkatan ini, program Tanjungbalai Emas dapat segera terwujud dan Tanjungbalai dapat lebih baik lagi, dari sektor ekonomi, hingga ke pelayanan publik.