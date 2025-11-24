Ajak Masyarakat Dekatkan Diri ke Jalan Tuhan, Menag Hadiri Zikir Akbar Nasional

ZIKIR AKBAR NASIONAL - Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar menghadiri zikir akbar nasional bersama ribuan jemaah yang berlangsung di gedung Serba Guna Pemprov Sumut, Pancing, Deliserdang, Minggu (23/11/2025).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar menghadiri Zikir Akbar Nasional yang berlangsung di Gedung Serba Guna Pemprov Sumut, Pancing, Deliserdang, Minggu (23/11/2025).

Pantauan Tribun Medan, Menteri Agama tiba di lokasi sekitar pukul 18.10 WIB. Ia disambut panitia pelaksana dari Pengajian Ilmu Tasawuf Thoriqoh Naqsyabandiyah Indonesia (PPITTNI).

Zikir Akbar dihadiri ribuan jamaah yang datang dari berbagai daerah. Setelahnya, Menteri Agama melanjutkan Salat Maghrib berjemaah.

Sejumlah kepala daerah juga terlihat hadir, seperti Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, yang tiba sekitar pukul 19.00 WIB.

Zikir dipimpin langsung oleh Pengasuh Tertinggi Buya Syekh Muhammad Ali Idris Silsilah Ke-39, PPITTNI.

Ketua Zikir Akbar Nasional Bayu Ambara menyampaikan, kegiatan dilakukan untuk mengingatkan kembali masyarakat dan pemimpin di Indonesia agar melakukan perbuatan yang baik dan benar.

"Jadi sejak pagi sebelum Zikir Akbar dimulai, ada juga cek kesehatan gratis, kemudian donor darah. Jadi kegiatan ini kembali lagi bagaimana mengajak agar masyarakat membantu masyarakat lainnya, dan lebih mendekat diri kepada Allah," kata Bayu.

Baca juga: Desa Besilam, Kampung Wisata Religi Tarekat Naqsyabandiyah di Langkat

Bayu menyebutkan, ada sekitar 4.500 jemaah yang hadir dari berbagai daerah di Sumut, seperti Tebingtinggi, Serdang Bedagai hingga Mandailing Natal.

Lewat acara ini, pihaknya mengajak masyarakat dan pemimpin agar senantiasa mendekatkan diri ke Jalan Tuhan.

"Bagaimana kita bernegara, berbangsa, kalau tidak dekat dengan Jalan Tuhan. Bagaimana pengamalan Pancasila bila kita jauh dari pada Jalan Tuhan. Kita harapkan semua masyarakat, pemimpin agar bersama-sama berjalan kembali pada ajaran Tuhan-nya untuk menciptakan keadilan dan cita cita bangsa," kata Bayu.

Sebelum pelaksanaan Zikir Akbar Nasional, rangkaian kegiatan ini diawali dengan pemeriksaan donor darah dan cek kesehatan gratis yang digelar oleh tim kesehatan sebagai bentuk kepedulian sosial dan peningkatan layanan untuk para jamaah.

Pengasuh Tertinggi PPITTNI, Buya Syekh Muhammad Ali Idris Silsilah Ke-39, turut berpartisipasi dengan mendonorkan darah dan mencek kesehatannya.

Sementara itu ketua PPITRNI Dempo Xler menyampaikan, kegiatan ini untuk kembali mengingatkan para pemimpin akan perjuangannya.

Dempo juga mengajak agar masyarakat terus mempertebal iman dan tidak sungkan mengingatkan pemimpinnya.

"Mengajak rakyat Sumut untuk mengikuti ajaran Rasulullah, Tuhan Yang Masa Esa, sehingga takut dosa, maka tegaklah hukum. Dengan tegaknya hukum insyaallah, Indonesia akan adil, makmur dan sejahtera," kata Dempo.

"Mulai dari Presiden, Bupati, Gubernur, Walikota, Kades terjaga hatinya dan perjuangannya, sehingga jadi pemimpin yang menyelamatkan bangsa ini," tambahnya.