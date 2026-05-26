Maling Rumah di Hamparan Perak Diamuk Warga, Kepergok Beraksi saat Pemilik Pergi

TRIBUN-MEDAN.com, HAMPARAN PERAK - Seorang pria berinisial A (43) babak belur dihakimi massa setelah tertangkap tangan menyantroni rumah warga yang sedang ditinggal penghuninya.

Aksi pencurian tersebut terjadi di kawasan Dusun I, Desa Lama Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, pada Senin (25/5/2026) siang.

Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat pemilik rumah, Dewi Lestari, sedang pergi keluar untuk mengantarkan anaknya berangkat ke sekolah.

Apes bagi pelaku, korban mendadak putar balik ke rumah karena merasa ada barang berharga miliknya yang tertinggal sebelum berangkat.

Setibanya di pekarangan, korban langsung menaruh curiga setelah mendapati kondisi pintu bagian belakang rumahnya sudah dalam keadaan terbuka lebar.

Merasa ada yang tidak beres, ia tidak langsung masuk melainkan bergegas memanggil sejumlah tetangga sekitar untuk memeriksa kondisi di dalam.

Saat diperiksa bersama warga, mereka memergoki pelaku sedang sibuk memilah-milah barang berharga di dalam kamar tidur korban.

Tepergok Pilih Barang di Kamar, Pelaku Akui Sudah Dua Kali Beraksi

Warga yang tersulut emosi melihat ulah nekat pelaku langsung menyeretnya keluar halaman rumah dan menghadiahi bogeman mentah.

Kanit Reskrim Polsek Hamparan Perak, Ipda Revalino P, membenarkan adanya insiden penangkapan pelaku pencurian spesialis rumah kosong tersebut.

"Saat perjalanan menuju kerumah, korban melihat pintu belakang sudah terbuka, merasa curiga korban kembali kerumah dan memanggil saksi 2 untuk memanggil saksi 1 dengan tujuan untuk melihat siapa yang masuk ke dalam rumah," ucap Ipda Revalino P, Selasa (26/5/2026).

Berdasarkan hasil interogasi di tempat, pelaku mengaku menyusup ke dalam bangunan dengan cara merusak dan mendobrak paksa pintu belakang.

"Ditanya, pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara merusak atau mendobrak," lanjut Kanit Reskrim menjelaskan kronologi.

Selain mengakui aksinya hari itu, pria paruh baya ini ternyata juga sempat menggasak tabung gas elpiji dan beras 5 kilogram milik warga lain pekan lalu.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menghindari amukan massa yang lebih luas, petugas langsung memboyong pelaku ke komando Polsek Hamparan Perak.

