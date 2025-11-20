Bupati Franc Tumanggor Terima Penghargaan Inovasi BINDELLA PAKPAK dari Gubernur Sumut Bobby Nasution

Pakpak Bharat
TRIBUN-MEDAN.COM - Pada tahun 2025 ini, Kabupaten Pakpak Bharat kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat provinsi Sumatera Utara melalui inovasi unggulan yang diberi nama BINDELLA PAKPAK (Bimbingan Dalam Belajar dan Peningkatan Literasi Kabupaten Pakpak Bharat).
Inovasi ini berhasil meraih Juara Harapan III dalam ajang bergengsi "Event North Sumatra Innovation Day 2025" yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
BINDELLA PAKPAK merupakan sebuah program inovatif yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pakpak Bharat.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan literasi dan bimbingan belajar yang terstruktur.
Dengan adanya inovasi ini, diharapkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Kabupaten Pakpak Bharat dapat meningkat secara signifikan.
Misi utama dari BINDELLA PAKPAK adalah menciptakan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan produktif.
Hal ini sejalan dengan Misi ke II Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, yang menekankan pentingnya pengembangan literasi sebagai fondasi kemajuan daerah.
Proses dan Pelaksanaan Lomba
Lomba Inovasi Daerah ini diikuti oleh 33 kabupaten/kota di seluruh Sumatera Utara dengan total 116 inovasi yang bersaing.
Setelah melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat selama kurang lebih tiga bulan, BINDELLA PAKPAK berhasil menempati posisi Juara Harapan III.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, pada Rabu, 19 November 2025 di Parkiran Kartini, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Momen ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi daerah yang berfokus pada peningkatan literasi mampu mendapatkan pengakuan di tingkat provinsi.
Harapan ke Depan
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar tentang meraih juara atau hadiah semata.
