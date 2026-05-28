Brimob Sumut Sembelih 32 Hewan Kurban, Ribuan Paket Daging Dibagikan ke Masyarakat

Personel Satuan Brimob Polda Sumut melakukan penyembelihan hewan kurban di Lapangan Bola Brimob Polda Sumut, Medan, Rabu (27/5/2026). Pada Idul Adha 1447 Hijriah, Brimob Sumut menyembelih 25 ekor sapi dan tujuh ekor kambing yang dagingnya dibagikan kepada masyarakat, panti asuhan, dan personel kepolisian.

TRIBUN-MEDAN.COM, Medan-Lapangan Bola Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Medan Tembung dipenuhi suasana gotong royong dan kebersamaan pada Rabu (27/5/2026). Di tengah momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, personel Brimob bersama masyarakat bahu-membahu melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi.

Tahun ini, Satuan Brimob Polda Sumut menyembelih 25 ekor sapi dan tujuh ekor kambing. Daging kurban kemudian diolah menjadi sekitar 2.000 paket untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar, panti asuhan, serta personel Brimob.

Kegiatan kurban dipimpin langsung Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka. Menurut dia, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual, tetapi juga momentum memperkuat nilai pengorbanan, solidaritas, dan kedekatan sosial antara kepolisian dan masyarakat.

“Momentum Idul Adha harus menjadi sarana mempererat silaturahmi, menumbuhkan empati, dan memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat,” ujar Rantau Isnur Eka.

Sejak pagi, personel Brimob terlihat sibuk menyiapkan proses penyembelihan, pemotongan, hingga pengemasan daging kurban. Suasana kebersamaan tampak terasa ketika anggota kepolisian dan warga saling membantu dalam proses distribusi paket daging.

Bagi masyarakat penerima, kegiatan tersebut bukan sekadar pembagian daging kurban, melainkan simbol kehadiran aparat kepolisian yang lebih dekat dan humanis di tengah kehidupan warga.

Antusiasme warga terlihat saat antre menerima paket daging kurban. Sejumlah warga menyampaikan apresiasi atas kepedulian Brimob Polda Sumut yang dinilai rutin hadir membantu masyarakat, terutama pada momentum hari besar keagamaan.

Kegiatan kurban itu sekaligus mempertegas upaya Polri membangun pendekatan sosial di tengah masyarakat, tidak hanya melalui tugas menjaga keamanan, tetapi juga lewat aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Melalui momentum Idul Adha, Satuan Brimob Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk terus hadir membawa manfaat bagi masyarakat serta menjaga nilai kebersamaan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.(Jun-tribun-medan.com).