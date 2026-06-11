Polres Samosir Siap Amankan Event Internasional Trail of The Kings by UTMB 2026

Polres Samosir menggelar Apel Gelar Pasukan Pengamanan Event Trail of The Kings (ToTK) by Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 di Tanah Lapang Pangururan Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Jumat (11/6/2026) pagi.

TRIBUN-MEDAN.com, SAMOSIR – Polres Samosir menggelar Apel Gelar Pasukan Pengamanan Event Trail of The Kings (ToTK) by Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 di Tanah Lapang Pangururan Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Jumat (11/6/2026) pagi.

Apel yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H., sebagai pimpinan apel.

Hadir dalam kegiatan itu unsur Forkopimda, pejabat Pemerintah Kabupaten Samosir, TNI, kejaksaan, serta seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan event berskala internasional tersebut. Turut hadir Asisten I Bupati Samosir Tunggul Sinaga, Kajari Samosir Satria Irawan, S.H., M.H., Kadis Kesehatan dr. Dina Hutapea, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Tetty Naibaho, Sekdis Perhubungan Adven Sitindaon, Kabid Promosi Pariwisata Shanny Nainggolan, Danramil 03/Pangururan Kapten Kav Edianto Simangunsong, serta para pejabat utama Polres Samosir.

Peserta apel terdiri dari personel TNI, Samapta, Satlantas, gabungan fungsi Intelkam, Reskrim dan Narkoba, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Basarnas, BPBD hingga Damkar.

Dalam amanatnya, Kapolres Samosir menyampaikan bahwa Trail of The Kings 2026 yang telah mengantongi lisensi resmi UTMB World Series merupakan ajang olahraga trail running bergengsi yang akan diikuti peserta dari 34 negara.

“Trail of The Kings - Lake Toba by UTMB resmi menjadi bagian dari kalender UTMB World Series 2026. Event ini diikuti sebanyak 1.015 peserta, terdiri dari 254 peserta mancanegara dan 761 peserta dari dalam negeri,” ujar AKBP Rina Sry Nirwana.

Menurutnya, penyelenggaraan event internasional tersebut semakin mengukuhkan Danau Toba sebagai pusat kegiatan olahraga alam kelas dunia sekaligus memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.

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“Event ini tidak hanya menampilkan keindahan alam Danau Toba, tetapi juga menjadi sarana promosi pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Kapolres menjelaskan, Event Trail of The Kings by UTMB akan berlangsung selama empat hari, mulai 11 hingga 14 Juni 2026, dengan lokasi perlombaan yang tersebar di kawasan Danau Toba, khususnya wilayah Kabupaten Samosir.

Untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan, Polres Samosir bersama Polda Sumatera Utara, TNI, dan Pemerintah Kabupaten Samosir menerjunkan sebanyak 467 personel pengamanan.

Kapolres juga memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh personel yang bertugas, di antaranya melaksanakan pengamanan secara profesional, humanis, serta mengedepankan koordinasi dan sinergitas antarinstansi. Personel juga diminta mewaspadai berbagai potensi kerawanan seperti gangguan keamanan, lalu lintas, cuaca ekstrem, hingga kondisi alam di jalur perlombaan.

“Berikan pelayanan terbaik kepada peserta, panitia, maupun wisatawan. Tunjukkan sikap yang ramah dan utamakan keselamatan peserta maupun personel selama pelaksanaan tugas,” tegasnya.

Apel gelar pasukan berakhir pada pukul 08.40 WIB. Selanjutnya, pada pukul 09.00 WIB seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan mengikuti kegiatan Tactical Digital Game (TDG) di Aula Pusuk Buhit Polres Samosir.

Kabag Ops Polres Samosir yang memimpin kegiatan TDG menjelaskan bahwa simulasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman terkait pola pengamanan, penempatan personel, serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai situasi selama berlangsungnya Event Trail of The Kings 2026.

Apel gelar pasukan dan Tactical Digital Game menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan seluruh unsur pengamanan guna menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif selama penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB 2026 di Kabupaten Samosir. (*)