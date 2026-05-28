Gawat, Traffic Light di Siantar Dirusak, Kabel Dicuri Orang Tak Dikenal

Penampakan Traffic Light di Parluasan yang dirusak oleh Orang Tak Dikenal, Kamis (28/5/2026)

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar tampaknya geleng-geleng kepala dengan aksi pengrusakan dan pencurian yang dilakukan Orang Tak Dikenal (OTK) terhadap salah satu traffic light yang seyogyanya menjadi rambu-rambu lalu lintas.

Pencurian kabel ini terjadi pada lampu lalu lintas yang ada di Persimpangan Jalan Patuan Nanggi (Pasar Dwikora Parluasan).

Parahnya, tak ada warga yang berusaha memberikan laporan ke Dishub atas aksi kejahatan ini.

“Iya dirusak. Nanti kita buat klarifikasi ya,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, Daniel Siregar saat dikonfirmasi Kamis (28/5/2026) siang.

Pencurian dan pengrusakan bukan kali ini terjadi pada aset Dinas Perhubungan. Hal yang sama terjadi pada Lampu Lalu Lintas di Persimpangan Jalan Kartini - Sudirman beberapa bulan lalu. Kesadaran masyarakat pun turut dipertanyakan.

Kepedulian Masyarakat Rendah

Senada dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang Perhubungan Darat, Agressa Afandi pun menyesalkan adanya aksi yang tak bertanggung jawab terhadap fasilitas krusial dalam menunjang kelancaran dan keselamatan berkendara. Padahal ini demi masyarakat sendiri.

“Sangat kita sayangkan perbuatan ini terjadi. Karena ini bukan pertama kali traffic light kita dirusak. Sudah tiga kali termasuk kejadian ini,” kata Agressa.

“Padahal ini kan untuk aba-aba di persimpangan begitu. Penanda giliran jalan. Kalau rusak kan, jadi sembarangan dan ada potensi kecelakaan meningkat,” kata Agressa.

Ia pun meminta peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus pengrusakan terhadap Barang Milik Negara agar tak merugikan masyarakat itu sendiri.

(alj/tribun-medan.com)

