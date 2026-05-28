Lirik Lagu Karo Soniarap yang Dipopulerkan oleh Iren Bretty Br Sembiring

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Soniarap merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Iren Bretty Br Sembiring.

Lirik lagu Karo Soniarap ini diciptakan oleh F. Lamindo S.

Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2021 lalu dan telah ditonton sebanyak 55 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Karo Soniarap

Mula tang-tangna arih-arihta turang seh kel ulina

Enteguh nge kuakap iketna teguh seh teguhna karo mama karona

Sipudun janjinta kutimai kena nande tigan bage ningkena

Tapi gundari kaka bage jadina arihta mosar turang lanai tudu

Kerina e turang la tuhu-tuhu

Hukumndu aku kaka la kueteh salahku

Ola kel pagi kena erkadiola

Lang kena nge turang ateku ngena

La termorahi la terulihi impal

Ah enggo me ma karo la enggo nembeh