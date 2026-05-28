Lagu Karo Cangkul Cap Buaya yang Dipopulerkan Netty Vera Br Bangun
Lirik lagu berjudul Cangkul Cap Buaya merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun.
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
Lirik lagu Karo Cangkul Cap Buaya ini diciptakan oleh Sabarta Sitepu.
Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2016 lalu dan telah ditonton sebanyak 80 ribu kali.
Berikut Lagu Karo Cangkul Cap Buaya
Lagu Karo Are-Are banding-bandingken pe turang
Aku ras kena ma karo labo lit dalan-dalanku tampil
I pertimbangken pe turang sekali nari kusayangi
Nggo me talu aku bas kegeluhen
Kena lawes sekolah aku lawes kusabah
Kena erpulpen pilot
Aku erpulpenken cangkul cap buaya
Eme ndube sebabna eme dalan-dalanna
Bibi bengkila la ngaku permen
Erdasi min ndai aku kujuma kusayangi
Sumber: Tribun Medan
