Toyota Perintis Perkasa Resmikan GR Zone, Ada Official Accessories, Parts dan Merchandise GR

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Toyota Perintis Perkasa meresmikan GR Zone. Peresmian diawali dengan konvoi yang diikuti 20 mobil Toyota berbagai tipe dari dealer Perintis Perkasa Adam Malik, Perintis Perkasa Gatot Subroto, Perintis Perkasa Gagak Hitam, dan Perintis Perkasa Flamboyan.

Rute yang dilewati Jalan Adam Malik-Kapten Maulana Lubis (melintasi Perintis Gatot Subroto)-Jalan Balai Kota (melingkari Merdeka Walk-KAI)-Jalan Guru Patimpus, Jalan Gatot Subroto, Jalan ringroad Gagak Hitam (mutar di simpang KFC-mutar di simpang Sunggal) dan ginish di Perintis Perkasa Gagak Hitam. Konvoi turut melibatkan komunitas Toyota.

Resmi berdiri di Indonesia pada 2021 lalu, brand baru Toyota Gazoo Racing berkomitmen untuk menghadirkan Joy of GAZOO Racing (GR) kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Tidak hanya dengan memberikan pilihan line-up yang lengkap dari sports car hingga sporty car, namun juga dengan berpartisipasi aktif dalam pengembangan motorsport nasional melaui tim Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI).

Tidak berhenti di situ, di bulan November ini PT Toyota Astra Motor (TAM) juga akan menghadirkan GR Zone di beberapa outlet dealer resmi untuk memberikan akses yang lebih dekat dan lebih mudah kepada masyarakat terhadap seluruh informasi dan excitement GAZOO Racing.

Secara resmi PT Toyota Astra Motor (TAM) dengan PT Perintis Perkasa Group menghadirkan GR Zone di cabang Gagak Hitam.

“Dengan tujuan mempopulerkan excitement motorsport khas GR di Indonesia, maka melalui GR Zone ini khususnya pelanggan Toyota akan lebih kenal dekat dengan line up motorsport GR, serta memberikan informasi lengkap mulai dari produk hingga official accessories dan merchandise GR,” ujar Predisent Director PT Perintis Perkasa Group, Michael Darwis K.

GR Zone Berikan Akses Terhadap Informasi GR Lebih Mudah Kepada Masyarakat

GR Zone dibuat untuk memanjakan para pelanggan yang berkunjung ke outlet dealer resmi Toyota, dengan desain dan layout atraktif yang merepresentasikan secara utuh brand GR di Indonesia.

Terdapat beberapa media fisik dan digital yang menampilkan informasi lengkap mengenai GAZOO Racing di customer lounge untuk dapat dieksplore oleh pelanggan.

Di zona khusus ini, tersedia juga official accessories, parts dan merchandise GR yang dapat dimiliki oleh pelanggan.

Selain dapat melihat line-up GR Sport mulai dari Agya GR Sport, Yaris GR Sport, Raize GR Sport, Rush GR Sport, hingga Fortuner 4x2 GR Sport, masyarakat Kota Medan juga dapat mengeksplore sports car terbaru GR yaitu All New GR86.

Menariknya, All New GR86 yang ditampilkan merupakan bagian dari ajang GR Tour Competition, di mana pengunjung dapat berfoto bersama All New GR86 dan mengikuti kompetisi GR Simulator untuk mendapatkan hadiah menarik GR.

Melalui GR Simulator, pengunjung dapat berkompetisi untuk mencatatkan waktu tercepat menggunakan model flagship GR yaitu GR Supra, GR Yaris dan All New GR86.

Kompetisi yang sama juga diadakan untuk anggota komunitas Toyota yang datang ke GR Tour. Bagi para pemenang, akan mendapatkan hadiah menarik dari Toyota.