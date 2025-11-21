Pemkab Pakpak Bharat dan Kementerian Pertanian RI Rapat Koordinasi Pokja dan Sosialisasi HDDAP

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan Kementerian Pertanian RI melaksanakan Rapat Koordinasi Pokja dan Sosialisasi Horticultura Development in Dayland Areas Project (HDDAP) Pakpak Bharat Tahun 2025 di Ruang Rapat Garuda, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, Jumat (21/11/2025).

TRIBUN-MEDAN.COM - Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan Rapat Koordinasi Pokja dan Sosialisasi Horticultura Development in Dayland Areas Project (HDDAP) Pakpak Bharat Tahun 2025.

Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Garuda, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, Jumat (21/11/2025), yang dihadiri oleh Penanggungjawab HDDAP Direktorat Hilirisasi Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Subardi, S.TP, M.Si, yang memaparkan tentang potensi pengembangan HDDAP di Kabupaten Pakpak Bharat.

Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, menjadi salah satu lokasi prioritas HDDAP dari 13 Kabupaten di Indonesia, dengan pengembangan kawasan hortikultura seluas 327,72 hektare.

"Program ini difokuskan pada beberapa klaster/subproyek, yaitu di wilayah Kuta Dame dengan komoditas kentang seluas 139,7 hektare, di Kuta Saga dengan komoditas bawang merah seluas 77,33 hektare, di Perpulungan dengan komoditas bawang merah seluas 21,89 hektare, di Kuta Meriah dengan komoditas bawang merah seluas 15,29 hektare, serta di Aornakan II dengan komoditas bawang merah seluas 73,52 hektare,"ungkap Subardi.

"Yang bisa kita bantu nanti adalah infrastruktur dasar semisal irigasi, alsin, mungkin kultifator, traktor, pompa air, dan sebagainya,"imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan Kementerian Pertanian RI melaksanakan Rapat Koordinasi Pokja dan Sosialisasi Horticultura Development in Dayland Areas Project (HDDAP) Pakpak Bharat Tahun 2025 di Ruang Rapat Garuda, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, Jumat (21/11/2025).

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM yang hadir mewakili Bupati berharap dengan adanya HDDAP ini akan bisa berimbas langsung bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Pakpak Bharat khususnya pengembangan pertanian di lahan-lahan kering.

"Mudah-mudahan dengan kehadiran bapak-bapak dari Kementan hari ini bisa membantu kami di Pakpak Bharat, bisa sukses besar, dan harapan kami kepada para Kepala Desa agar bisa mendorong masyarakat untuk bisa meningkatkan produksi pertanian khususnya kentang dan bawang mereka pada akhirnya nanti akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,"ucap Jalan Berutu.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), terus mempercepat pelaksanaan Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP).

Program nasional ini bertujuan meningkatkan produksi hortikultura, memperkuat ketahanan iklim, serta membuka peluang ekonomi bagi petani di wilayah lahan kering.

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan Kementerian Pertanian RI melaksanakan Rapat Koordinasi Pokja dan Sosialisasi Horticultura Development in Dayland Areas Project (HDDAP) Pakpak Bharat Tahun 2025 di Ruang Rapat Garuda, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, Jumat (21/11/2025).

Program ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang melalui peningkatan infrastruktur, layanan input, akses lahan, air, dan konektivitas; peningkatan produksi adaptif terhadap perubahan iklim; penguatan rantai nilai dan pasar hortikultura; serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan organisasi petani.

Investasi/intervensi HDDAP dilakukan melalui perencanaan Horticulture Cluster Development Plan (HCDP) setiap klaster.

HCDP memiliki urgensi yang sangat tinggi karena menjadi landasan utama integrasi perencanaan teknis, pembiayaan, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, target penyelesaian HCDP di Kabupaten Pakpak Bharat telah ditetapkan secara ketat, dimulai dengan penerbitan Keputusan Kepala Daerah tentang Calon Petani - Calon Lahan (CPCL).

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan Kementerian Pertanian RI melaksanakan Rapat Koordinasi Pokja dan Sosialisasi Horticultura Development in Dayland Areas Project (HDDAP) Pakpak Bharat Tahun 2025 di Ruang Rapat Garuda, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, Jumat (21/11/2025).

Penyelesaian dokumen HCDP Kuta Dame (melalui beberapa tahapan proses perencanaan hingga Evaluasi HCDP di Daerah, Pusat, ADB, dan pengesahan di daerah), ditargetkan pada Mei 2026; HCDP Aornakan II pada Juni 2026, serta HCDP Kuta Meriah, Kuta Saga, dan Perpulungan pada Juli 2026.

Selanjutnya pembangunan atau penyediaan infrastruktur diharapkan pada Juni – Desember 2026.