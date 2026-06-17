Sambut Hari Bhayangkara, Polres Samosir Rawat Masjid dan Perkuat Jalinan Sosial

Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan (tengah) berfoto bersama pengurus Masjid Nurul Huda, perwakilan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Khalid Bin Walid Medan, personel Polres Samosir, dan jamaah usai kegiatan Bhakti Religi di Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Rabu (17/6/2026). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR-Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polres Samosir memilih merayakannya dengan cara yang sederhana namun sarat makna.

Pada Rabu (17/06/2026), jajaran kepolisian bersama Lembaga Rehabilitasi Narkotika Khalid Bin Walid Medan mendatangi Masjid Nurul Huda di Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian, untuk menggelar kegiatan Bhakti Religi.

Di halaman masjid yang berada di kawasan perbukitan Samosir itu, rombongan yang dipimpin Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan disambut jamaah dan pengurus masjid.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan berupa cat dan vacuum cleaner yang akan digunakan untuk mendukung perawatan rumah ibadah tersebut.

Bantuan itu mungkin tidak besar, namun menjadi simbol kehadiran institusi negara di tengah masyarakat.

Di tengah kesibukan menjaga keamanan dan ketertiban, kepolisian berupaya menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat juga dapat diwujudkan melalui aksi sosial yang menyentuh kebutuhan sehari-hari.

"Kami berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pengurus masjid," kata Rina Sry Nirwana Tarigan.

Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus bentuk kepedulian sosial yang lahir dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk rekan-rekannya semasa bersekolah di SMA Negeri 3 Medan.

Pengurus Masjid Nurul Huda menyambut baik bantuan tersebut. Ustaz Faisal Amin mengatakan perhatian yang diberikan Polres Samosir dan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Khalid Bin Walid Medan menjadi dukungan moral bagi jamaah dan pengurus masjid.

"Semoga bantuan ini membawa manfaat bagi jamaah dan menjadi amal ibadah bagi semua pihak yang terlibat," ujar Faisal.

Perwakilan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Khalid Bin Walid Medan, Naldi Siregar, berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut melalui berbagai kegiatan sosial lainnya.

Menurut dia, sinergi antara lembaga sosial, kepolisian, dan masyarakat merupakan modal penting dalam membangun lingkungan yang sehat dan harmonis.

Usai penyerahan bantuan, suasana berlangsung hangat.

Kapolres bersama tokoh agama, anggota lembaga rehabilitasi, dan warga setempat berbincang santai dalam ramah tamah yang diakhiri dengan saling bersalaman.

Secara terpisah, Kasi Humas Polres Samosir AKP Radiaman Simarmata menyebut kegiatan Bhakti Religi itu sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Kecamatan Harian yang selama ini mendukung tugas-tugas kepolisian, mulai dari Bhabinkamtibmas hingga Polsek Harian.