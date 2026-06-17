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Setdako Siantar Jadwalkan Pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga, Bahas Solar dan Xstar
Xstar adalah surat rekomendasi pembelian BBM Subsidi atau BBM Kompensasi kepada instansi yang memiliki tugas pelayanan publik.
Penulis: Alija Magribi | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Sekretariat Daerah, Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP menyampaikan bahwa pemerintah kota menggelar rapat dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk membahas kebutuhan BBM Jenis Subisidi Pertalite dan Solar serta pemanfaatan Aplikasi Xstar.
Rapat nantinya akan berlangsung pada Jumat (19/6/2026) lusa.
Ujar Sari, ada beberapa pokok pembahasan termasuk potensi berpindahnya pelanggan BBM Non-Subsidi pasca-kenaikan harga menjadi pengguna BBM Subsidi di Kota Pematangsiantar.
"Sebelum adanya kenaikan BBM Non-Subsidi, kita di Kota Pematangsiantar sudah punya kuota tahunan untuk pasokan BBM Subsidi. Nah, setelah BBM Non-Subsidi naik, ada potensi pelanggan pindah ke kelas subsidi. Nah ini yang kita perhatikan," kata Sari, Rabu (17/6/2026).
Sari menambahkan bahwa pemanfaatan aplikasi Xstar menjadi salah satu fokus utama.
Xstar adalah surat rekomendasi pembelian BBM Subsidi atau BBM Kompensasi kepada instansi yang memiliki tugas pelayanan publik.
Biasanya XStar ini digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk sektor usaha mikro, pertanian, perikanan (nelayan), transportasi, dan layanan publik.
"Jadi kita mau membahas semuanya. Sehingga pasokan BBM terus optimal tanpa gangguan ke Kota Pematangsiantar," kata Sari.
(alj/tribun-medan.com)
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