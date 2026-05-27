Lirik Lagu Batak Martua yang Dipopulerkan oleh Artha Sister

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Martua merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Artha Sister.

Lirik lagu Batak Martua ini diciptakan oleh Billy Simarmata.

Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2024 lalu dan telah ditonton sebanyak 66 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Batak Martua

Nunga ganjang naung tadalani

Nunga bolak tao naung talangei

Bagas pe rura i tabolus do

Marsitiopan tangan hita

Ekkel mu do gabe gogoku

Mangori ma so molo ho dison

Ho nama donganku

Mamolus ari ariki dingolukkon

Molo malungun rohakkon ito

Ai holan ho do naboi mangapuli

Dihagalehon hahuranganki

Ai holan ho do naboi manutupi

Nunga martua be au

Dapot hu songon ho

Naboi manganju anju au

Mauliate tuhanku

Pasu pasu ma tontong

Hami nadua

Hu….Hu…Hu…Hu…Hu…

