Lirik Lagu Batak Martua yang Dipopulerkan oleh Artha Sister
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Martua merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Artha Sister.
Lirik lagu Batak Martua ini diciptakan oleh Billy Simarmata.
Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2024 lalu dan telah ditonton sebanyak 66 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Batak Martua
Nunga ganjang naung tadalani
Nunga bolak tao naung talangei
Bagas pe rura i tabolus do
Marsitiopan tangan hita
Ekkel mu do gabe gogoku
Mangori ma so molo ho dison
Ho nama donganku
Mamolus ari ariki dingolukkon
Molo malungun rohakkon ito
Ai holan ho do naboi mangapuli
Dihagalehon hahuranganki
Ai holan ho do naboi manutupi
Nunga martua be au
Dapot hu songon ho
Naboi manganju anju au
Mauliate tuhanku
Pasu pasu ma tontong
Hami nadua
Hu….Hu…Hu…Hu…Hu…
