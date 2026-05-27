Lirik Lagu Batak Martua yang Dipopulerkan oleh Artha Sister

Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Martua merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Artha Sister.

Lirik lagu Batak Martua ini diciptakan oleh Billy Simarmata.

Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2024 lalu dan telah ditonton sebanyak 66 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Batak Martua

Nunga ganjang naung tadalani  

Nunga bolak tao naung talangei 

Bagas pe rura i tabolus do 

Marsitiopan tangan hita

Ekkel mu do gabe gogoku 

Mangori ma so molo ho dison 

Ho nama donganku 

Mamolus ari ariki dingolukkon

 

Molo malungun rohakkon ito 

Ai holan ho do naboi  mangapuli  

Dihagalehon hahuranganki  

Ai holan ho do naboi  manutupi

 

Nunga martua be au 

Dapot hu songon ho 

Naboi manganju anju au 

Mauliate tuhanku

Pasu pasu ma tontong 

Hami nadua 

Hu….Hu…Hu…Hu…Hu…

 

