Brimob Sumut Kawal Aksi Mahasiswa di DPRD, Pendekatan Humanis Dikedepankan

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Kombes Pol Calvijn Simanjuntak bersama Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka memborong dagangan pedagang asongan di sela pengamanan aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Senin (15/6/2026). Makanan dan minuman yang dibeli kemudian dibagikan secara spontan kepada para pengunjuk rasa sebagai bentuk pendekatan humanis dan upaya menjaga suasana tetap kondusif selama penyampaian aspirasi berlangsung.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Sekitar 200 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/06/2026).

Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi terkait kondisi ekonomi nasional, mulai dari penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak hingga harapan agar nilai tukar rupiah tetap stabil.

Di tengah terik siang Kota Medan, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka secara bergantian melalui pengeras suara.

Sementara itu, aparat kepolisian tampak berjaga di sejumlah titik dengan pendekatan yang mengedepankan dialog dan pengamanan persuasif.

Polda Sumatera Utara melalui Satuan Brimob Polda Sumut bersama Polrestabes Medan dan unsur pengamanan lainnya mengawal jalannya aksi agar berlangsung aman dan tertib. Kehadiran aparat tidak hanya untuk menjaga keamanan kawasan DPRD, tetapi juga memastikan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat tetap terlindungi.

Dalam pengamanan tersebut, Brimob Sumut menurunkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Penanggulangan Huru-Hara, satu Detasemen Satuan Penindak Perusuh, serta satu Tim Escape. Seluruh personel berada di bawah komando Danyon A Pelopor Sat Brimob Polda Sumut Kompol Mukhtar I. Kadoli.

Sepanjang aksi berlangsung, situasi terpantau kondusif. Petugas melakukan pemantauan dan pengendalian secara profesional serta proporsional guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan tanpa menghambat jalannya penyampaian aspirasi.

Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka turut memantau jalannya pengamanan bersama unsur pimpinan lainnya.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya Polri menghadirkan pelayanan keamanan yang mengedepankan komunikasi dan pendekatan humanis.

"Polri hadir untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Pengamanan bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan memastikan seluruh kegiatan berlangsung kondusif tanpa menimbulkan gangguan kamtibmas," kata Rantau Isnur Eka.

Ia menegaskan, seluruh personel yang bertugas telah diarahkan untuk mengedepankan sikap profesional, proporsional, dan humanis dalam setiap tindakan di lapangan.

Menurut dia, komunikasi yang baik antara petugas dan peserta aksi menjadi salah satu faktor penting yang menjaga suasana tetap terkendali.

Dengan pendekatan tersebut, aksi mahasiswa di depan DPRD Sumut berlangsung tertib hingga kegiatan berakhir.

Pengamanan yang dilakukan aparat menjadi gambaran bagaimana ruang demokrasi dapat berjalan beriringan dengan terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat.(Jun-tribun-medan.com).