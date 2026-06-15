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Polres Pematangsiantar

Donor Darah Sambut HUT Bhayangkara, Polres Pematangsiantar Kumpulkan 64 Kantong Darah

AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak bersama Wakapolres Kompol Budiono Saputro dan jajaran mengikuti kegiatan donor darah

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Editor: Arjuna Bakkara
zoom-inlihat foto Donor Darah Sambut HUT Bhayangkara, Polres Pematangsiantar Kumpulkan 64 Kantong Darah
TRIBUN MEDAN/Arjuna Bakkara
Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak bersama Wakapolres Kompol Budiono Saputro dan jajaran mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-80 di Mapolres Pematangsiantar, Senin (15/6/2026). Kegiatan yang melibatkan personel Polri, ASN, dan masyarakat tersebut berhasil mengumpulkan 64 kantong darah yang selanjutnya diserahkan kepada PMI Cabang Siantar-Simalungun untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. 

TRIBUN-MEDAN.COM, PEMATANGSIANTAR-Suasana berbeda terlihat di Markas Polres Pematangsiantar, Senin pagi (15/06/2026).

Di tengah rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80, puluhan personel polisi, aparatur sipil negara, hingga masyarakat bergantian duduk di kursi donor untuk menyumbangkan darah mereka.

Kegiatan donor darah yang digelar di depan ruangan Satuan Reserse Narkoba itu menjadi salah satu agenda sosial Polres Pematangsiantar dalam menyambut hari jadi Kepolisian Republik Indonesia.

Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak turut hadir bersama Wakapolres Kompol Budiono Saputro serta jajaran pejabat utama dan para kapolsek.

Kepala Seksi Humas Polres Pematangsiantar, IPTU Agustina Triyadewi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian sosial Polri sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat.

"Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT Bhayangkara yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah serta meningkatkan rasa solidaritas dan semangat kemanusiaan di kalangan personel Polri," kata Agustina.

Sebelum mendonorkan darah, setiap peserta terlebih dahulu menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan.

Mulai dari verifikasi identitas, pengecekan tekanan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin hingga pemeriksaan kondisi fisik oleh tenaga medis.

Tahapan itu dilakukan untuk memastikan seluruh pendonor memenuhi syarat kesehatan.

Bagi Polres Pematangsiantar, donor darah bukan sekadar kegiatan seremonial dalam perayaan HUT Bhayangkara.

Aksi kemanusiaan tersebut juga menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membantu ketersediaan darah bagi pasien yang memerlukan transfusi di berbagai fasilitas kesehatan.

Dari kegiatan itu terkumpul sebanyak 64 kantong darah. Seluruh darah yang berhasil dihimpun langsung diserahkan kepada PMI Cabang Siantar-Simalungun untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Peserta donor terdiri dari anggota Polri dan masyarakat. Hasil yang didapatkan sebanyak 64 kantong darah dan sudah diserahkan melalui PMI Cabang Siantar-Simalungun," ujar Agustina.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Pematangsiantar berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh, tidak hanya di lingkungan kepolisian, tetapi juga di tengah masyarakat. Di usia ke-80 Bhayangkara, setetes darah yang disumbangkan menjadi simbol pengabdian yang melampaui tugas menjaga keamanan dan ketertiban.(Jun-tribun-medan.com).

 

Sumber: Tribun Medan
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Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak
penyidik Polres Pematangsiantar
Pejabat yang Bertugas di Polres Pematangsiantar
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