Lirik Lagu Karo Bunga Rimna yang Dipopulerkan oleh Pasogit HS

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Bunga Rimna merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Pasogit HS.

Lirik lagu Karo Bunga Rimna ini diciptakan oleh Jova Elke.

Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2018 lalu dan telah ditonton sebanyak 31 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Karo Bunga Rimna

Endam ia ceritana sada singuda2

Seh kel jilena rupana labo lit pandangen ta

Mekacar la erpendebi seitik pe lal sombongna

Oo iii oooh bungan rimna gelarna

Bujur nge ia bintang kuta

Nande ras bapa dahinna nuansa rimo la mbelangsasa

Bayak pe labo bayaksa tapi terpandang i kuta

Bunga rimna anak sisada lebih kel ate kelengna

Oh io oh sehkel ia rincuhna

Bunga rimna jadi bidan kuta